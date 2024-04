Senua’s Saga: Hellblade II: Fans mögen kürzere Spiele mit höherem Fokus

Am 21. Mai erscheint das lang erwartete Psycho-Adventure Senua’s Saga: Hellblade II für Xbox Series X|S, PC und im Xbox Game Pass. Fans erwarten wie schon im 2018 veröffentlichten Vorgänger Hellblade: Senua’s Sacrifice etwa acht packende und atmosphärische Spielstunden.

Wie Ninja Theory Studioleiter Dom Matthews gegenüber IGN erklärt, sei es seiner Meinung nach nicht nötig eine hohe Spielzeit von bis zu 100 Spielstunden zu haben, um ein gutes Spiel abzuliefern. Vielmehr müsse die Spielzeit zur Geschichte des Spiels passen. Außerdem gäbe es auch viele Spieler wie ihn selbst, die kürzere Spiele mit höherem Fokus bevorzugen würden:

„Ich denke, was wir immer anstreben, ist, eine Geschichte zu erzählen und die Länge des Spiels an die Geschichte anzupassen, die wir erzählen wollen. Es ist also nicht so, dass wir kürzere Erlebnisse machen wollen.“

„Es gibt eine Geschichte, die wir hier erzählen wollen, mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende, und was ist die richtige Form und Größe der Erfahrung, um diese Geschichte zu erzählen? Das ist sozusagen unser Ausgangspunkt.“

„Es freut mich wirklich zu sehen, dass es eine Menge Leute gibt, die ein kürzeres Erlebnis genießen, etwas, für das sie sich an einem beliebigen Freitagabend hinsetzen, ihre Kopfhörer aufsetzen, das Licht ausschalten und in ein Erlebnis versinken können, und Spieler, die nicht unbedingt etwas wollen, das 50 oder 100 Stunden lang ist. Also es ist so lang wie nötig. Und ich gehöre zu diesen Leuten, ich mag kürzere Spiele.“

„Ich glaube, dass die Leute heutzutage unter großem Zeitdruck stehen, und ich glaube, dass unsere Fans, so wie wir es von ihnen hören, kürzere Spiele mögen, bei denen jeder Schritt der Reise sinnvoll ist. Es gibt ein Publikum von Leuten, die Spiele wollen, die konzentriert sind.“