Senua’s Saga: Hellblade 2: Erscheint nach Ara: History Untold und Towerborne

Laut Xbox Head of Content and Studios Matt Booty erscheint Senua’s Saga: Hellblade 2 nach Ara: History Untold und Towerborne.

Senua’s Saga: Hellblade 2 ist zweifellos einer der großen Xbox-Exklusivtitel, die 2024 erscheinen sollen. Einen Starttermin für das 2019 angekündigte Adventure gibt es bisher aber noch nicht.

Einen Hinweis darauf, wann Senua’s Saga: Hellblade 2 erscheinen könnte, liefert jetzt Xbox Head of Content and Studios Matt Booty im The Fourth Curtain-Podcast. Seine Ausführungen deuten eine Veröffentlichung im dritten Quartal des kommenden Jahres an

Angesprochen auf den neuen Plan von Xbox, jedes Quartal ein großes Spiel zu veröffentlichen, gibt Booty an, dass man für 2024 mit Ara: History Untold und Towerborne plane und später dann Senua’s Saga: Hellblade 2 erscheinen werde:

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, viermal im Jahr ein großes Spiel zu veröffentlichen – eine neue Veröffentlichung, etwas Bedeutendes. Alle drei Monate kommt also etwas Neues auf den Markt. Und ich denke, mit Starfield und dann Forza Motorsport, und dann, wenn wir ins nächste Jahr gehen, haben wir das Spiel Ara: [History Untold] und das Spiel Towerborne, die wir auf der Gamescom gezeigt haben, wir haben Hellblade 2, das später kommt, es fühlt sich an, als würden wir das erreichen.“