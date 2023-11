Call of Duty: Modern Warfare III: Studio dementiert Bericht zu überstürzter Entwicklung

Aaron Halon, Studioleiter für Call of Duty: Modern Warfare III, hat Berichte über eine verkürzte Entwicklungszeit des Ego Shooters dementiert.

Bloomberg hatte kurz vor der Veröffentlichung berichtet, die Realisierung sei in nur 18 Monaten erfolgt und es hätten interne Entwicklungsprobleme bestanden.

Diesen Bericht wies das Studio von sich und betont, wie stolz man auf die erbrachten Leistungen sei, an denen das Team jahrelang gearbeitet habe.

Auf X schrieb das Studio: „Statement von Aaron Halon, Studioleiter, SHG.“

„Wir sind unglaublich stolz auf Modern Warfare III – sowohl auf das komplette Spielerlebnis zum Start als auch auf das kommende Jahr voller Inhalte, die wir für die Community geplant haben. Für das extrem talentierte Team von Sledgehammer Games und unsere Partnerstudios, mit denen wir bei der Entwicklung zusammengearbeitet haben, war es ein hartes Stück Arbeit, die erste Fortsetzung von Call of Duty überhaupt zu entwickeln. Wir können es kaum erwarten, die Reaktion unserer Community auf all das zu sehen, was das Spiel in der Kampagne, im Multiplayer und bei den Zombies zu bieten hat.“

„Von Beginn der Entwicklung an haben wir uns alle sehr darauf konzentriert, das nächste bahnbrechende Call of Duty-Spiel zu entwickeln. Lange bevor wir unser letztes Spiel abschlossen, hörten wir von den Fans den Wunsch, länger in der gleichen Serie zu spielen. Und das ist es, was wir geliefert haben – die erste echte Fortsetzung in der Geschichte der Franchise. Das ist auch der Grund, warum wir zum ersten Mal Features wie ‚Carry Forward‘ hinzugefügt haben, um die Investitionen zu würdigen, die unsere Spieler in die Modern Warfare-Serie getätigt haben.“

„Wir sind stolz darauf, das Team zu sein, das bei Modern Warfare III den Weg vorgibt. Wir haben hart gearbeitet, um diese Vision zu verwirklichen, an der wir jahrelang gearbeitet haben. Alles, was das Gegenteil behauptet, ist einfach nicht wahr – dies ist unser Spiel und wir können es kaum erwarten, es mit euch allen online zu spielen.“