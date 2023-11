Call of Duty: Modern Warfare III: Erste Karten wegen Spawn-Massaker deaktiviert

Call of Duty: Modern Warfare III ist ab sofort weltweit auf allen Plattformen erhältlich. Nachdem die Kampagne im Early Access bereit eine Woche zuvor spielbar war, lädt nun auch der Mehrspieler zu spannenden und schnellen Runden ein.

Doch am heutigen Tag fand im Mehrspieler ein Massaker an den Spawnpunkten einiger Karten wie Quarry, Scrapyard, Karachi und Rundown statt.

Auf Quarry etwa waren die Spawnpunkte im Modus Hardpoint so kaputt, dass Gegner die Spieler beim Wiedereinstieg nur abfischen mussten.

mw3 spawns go crazy 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/bZqFua59o1

spawns seem good on this game #MW3 pic.twitter.com/UqnAgbrBYu

— Zelta (@ObeyZelta) November 9, 2023