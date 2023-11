Sea of Thieves: Neue PvP-Reise nächste Woche spielbar

Autor:, in / Sea of Thieves

In Sea of Thieves wird nächste Woche „Skull of the Siren Song“, eine PvP-fokussierte Reise spielbar sein.

Rare hat das neueste Community-Update zu Sea of Thieves als Video veröffentlicht. Der Entwickler verrät darin unter anderem, dass am 16. November mit „Skull of the Siren Song“ eine neue, auf PvP fokussierte Reise spielbar sein wird.

In der neuen Reise finden Spieler am Mast ihres Schiffes eine geisterhafte Notiz. Sobald sich genug Teams melden, erhalten sie von Kapitän Briggsy zwei Karten. Während die eine zu einer Schatzkarte führt, ist auf der anderen der Schlüssel dazu eingezeichnet.

Bei der Jagd nach dem Schatz in Form eines Schädels wird zur Förderung des PvP auch eine Schwierigkeit eingebaut. So wird das Schiff des Teams mit dem Schädel so lange verlangsamt wird, bis er in einem Außenposten abgeben und die Reise damit beenden.