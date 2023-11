Call of Duty: Modern Warfare III: In nur 18 Monaten entwickelt laut Bericht

Image: Activision Publishing Inc.

Die Entwicklung von Call of Duty: Modern Warfare III soll einem Bericht nur 18 Monate gedauert haben.

Für die direkte Fortsetzung von Call of Duty: Modern Warfare II soll Sledgehammer Games nur anderthalb Jahre Zeit gehabt haben. Üblicherweise haben die Studios für die Shooter-Reihe drei Jahre Entwicklungszeit, doch im Falle von Modern Warfare III soll das nicht so gewesen sein, wie Bloomberg berichtet.

So hatte Sledgehammer eigentlich Pläne für einen Nachfolger von Call of Duty: Advanced Warfare (2014) verfolgt. Doch zugunsten von Modern Warfare III habe man diese auf Eis gelegt. Das führte dann intern zu Entwicklungsproblemen und einer Produktionszeit von 18 Monaten, wohl auch, weil ein anderes Call of Duty aus 2023 verschoben wurde.

Call of Duty: Modern Warfare III sollte frühen Berichten zufolge nur eine Erweiterung für Modern Warfare II sein und in Mexiko spielen, ehe man sich für eine vollständige Fortsetzung entschlossen habe und die Geschichte änderte. Um das Spiel fertigstellen zu können, soll das Team nachts und an Wochenenden gearbeitet haben. Weiterhin ist die Rede von ineffizienten Pipelines, da Sledgehammer mit Infinity Ward zwecks Feedbacks kommunizieren musste.

Mit Call of Duty: Vanguard erlebte man zuvor schon eine verkürzte Entwicklungszeit, weshalb man sich bei Sledgehammer betrogen fühlte. Damals wurde ihnen versprochen, dass so etwas nicht mehr vorkommen werde.