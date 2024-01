Senua’s Saga: Hellblade 2: Spieldauer ähnlich wie Teil 1, Veröffentlichung nur digital

Nachdem gestern Senua’s Saga: Hellblade 2 mit einem weiteren fulminanten Trailer und dabei eine Grafik zum Zunge schnalzen präsentiert wurde, gibt Dom Matthews, Studio Head at Ninja Theory, weitere Details zum Spiel bekannt.

Senua’s Saga: Hellblade 2 wird nur digital veröffentlicht und das zu einem Preis von 49,99 $. Das Spiel wird dabei eine ähnliche Spiellänge wie der erste Teil haben.

„Wir nutzten auch die Freiheit, die uns der digitale Vertrieb bot, um ein Spiel von der Länge zu entwickeln, das perfekt zu unserer beabsichtigten Erfahrung passte, aber zu einem niedrigeren Preis verkauft werden konnte, um die kürzere Länge unserer Geschichte widerzuspiegeln. So konnten wir uns auf die Dinge konzentrieren, die uns wirklich am Herzen liegen – unsere Fans auf eine unvergessliche Reise in Senuas einzigartige Welt mitzunehmen.“