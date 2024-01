Xbox Game Studios: Matt Booty äußert sich zu Entlassungen

Wie kürzlich bekannt wurde, entlässt Microsoft insgesamt 1.900 Mitarbeiter der Xbox Game Studios. Dieser Schritt sei notwendig gewesen, da durch die Übernahme von Activision Blizzard bei diversen Studios Überschneidungen auftraten, heißt es von offizieller Seite.

Obendrein verkündete Blizzard Entertainment-Präsident Mike Ybarra seinen Abgang sowie die Einstellung eines bisher noch unangekündigten Spiels seines nun ehemaligen Arbeitgebers.

Nachdem sich schon Xbox-Chef Phil Spencer per Statement zu den Entlassungen geäußert hatte, wendete sich jetzt Matt Booty, Head of Xbox Game Studios, mit einer ausführlichen Nachricht an das Blizzard-Team:

„Blizzard-Team,

Wie ihr vielleicht in Phils Nachricht gelesen habt, ist heute ein herausfordernder Tag, an dem wir uns von einigen unserer Kollegen verabschieden müssen. Dies ist ein schwieriger Prozess, aber es ist einer, der es Blizzard und Xbox am besten ermöglichen wird, ambitionierte Spiele für unsere Spieler auf mehr Plattformen und an mehr Orten als je zuvor zu liefern. Wir gehen mit einer fokussierteren Strategie für Microsoft Gaming voran, die uns ein nachhaltiges Wachstum ermöglicht und unsere Talente und Ressourcen auf unsere Top-Prioritäten abstimmt.“

„Zusätzlich zu den heutigen Ereignissen haben Mike Ybarra und ich schon seit einiger Zeit über seine Zukunft und einige seiner persönlichen Leidenschaften gesprochen. Wie viele von Ihnen wissen, war Mike Ybarra zuvor mehr als 20 Jahre lang bei Microsoft tätig. Nun, da er die Übernahme als Präsident von Blizzard abgeschlossen hat, hat er sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen. Wir werden weiterhin auf der positiven Dynamik aufbauen, die Mike geschaffen hat, und uns bemühen, die Erwartungen der Spieler von Blizzard weiterhin zu übertreffen. Ich möchte Mike für seine Führungsqualitäten und für seine Partnerschaft und seinen Rat seit dem Abschluss des Geschäfts danken. Ich weiß, dass er plant, zu reisen und mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Wir wünschen ihm das Allerbeste.“

„Außerdem verlässt Allen Adham, Blizzards Chief Design Officer, das Unternehmen. Als einer der Mitbegründer von Blizzard hatte Allen Adham einen großen Einfluss auf alle Spiele von Blizzard. Sein Einfluss wird noch jahrelang zu spüren sein, sowohl direkt als auch indirekt, da Allen plant, weiterhin junge Designer in der gesamten Branche zu betreuen.“

„Der neue Blizzard-Präsident wird nächste Woche bekannt gegeben.“

„Wie es weitergeht“

„Diejenigen, die davon betroffen sind, werden ab heute in Sitzungen informiert. In Anbetracht der bevorstehenden Herausforderungen können alle Mitarbeiter, die von zu Hause aus arbeiten können und dies bevorzugen, heute per Fernzugriff arbeiten. Aufgrund von Zeitzonen und lokalen Feiertagen werden einige betroffene Mitarbeiter in APAC und EMEA erst später am Abend und Anfang nächster Woche informiert. Nachdem die Benachrichtigungen abgeschlossen sind, werden die Führungskräfte ihre Teams zusammenführen. Bitte berücksichtigen Sie diesen Prozess bei Ihren Gesprächen und Kontakten in den nächsten Tagen.“

„Details zu den heutigen Maßnahmen“

„Die heute angekündigten Änderungen spiegeln den Fokus auf Produkte und Strategien wider, die für Blizzards zukünftiges Wachstum am vielversprechendsten sind, sowie auf identifizierte Überschneidungsbereiche zwischen Blizzard und Microsoft Gaming. Die heutigen Maßnahmen betreffen mehrere Teams innerhalb von Blizzard, darunter Entwicklungsteams, Shared Service Organisationen und Unternehmensfunktionen. Als Teil dieser Fokussierung wird Blizzard die Entwicklung seines Survival Game-Projekts beenden und einige der daran arbeitenden Mitarbeiter zu einem von mehreren vielversprechenden neuen Projekten versetzen, die sich bei Blizzard in den frühen Phasen der Entwicklung befinden.“

„Was auch immer der Grund für diese Entscheidungen ist, sie werden nie leichtfertig getroffen. Veränderungen wie diese betreffen das Leben von Kollegen und Freunden, und wir alle sind dankbar für ihre bedeutenden Beiträge zu Blizzard und seiner Weltklasse-Spielreihe. Wie Phil bereits sagte, werden wir denjenigen, die während des Übergangs betroffen sind, unsere volle Unterstützung zukommen lassen, einschließlich Abfindungszahlungen, die sich nach den örtlichen Arbeitsgesetzen richten.“

„Ich verstehe, dass dies eine schwierige Zeit ist und dass es eine Menge zu verarbeiten gibt. Ich habe viele von Ihnen noch nicht kennengelernt, und es mag schwierig sein, diese Entscheidungen von mir zu hören. Heute bin ich hier auf dem Blizzard-Campus in Irvine, und ich verpflichte mich persönlich dazu, Sie als Teams und Einzelpersonen zu unterstützen, Sie auf dem Laufenden zu halten und diese Übergangsphase mit Sorgfalt und Transparenz zu bewältigen.“

„Danke, dass Sie diese Veränderungen mit uns gemeinsam durchgestanden haben. Gemeinsam werden wir weiterhin fantastische Spiele für unsere Spieler entwickeln, mit einer Kultur, die es jedem ermöglicht, so authentisch wie möglich zu sein und seine beste Arbeit zu leisten.“

„Matt“