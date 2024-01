Xbox Game Studios: Microsoft entlässt 1900 Mitarbeiter

Microsoft hat gerade erst vor vier Monaten Activision Blizzard für rund 70 Milliarden US-Dollar übernommen und heute wurde verkündet, dass 1900 Mitarbeiter der Gaming-Division entlassen werden.

Grund für die Entlassungen sind „Überschneidungsbereiche“ von Positionen in den unterschiedlichen Studios.

Außerdem hat Mike Ybarra verkündet, dass er Blizzard Entertainment verlassen wird und ein bisher unangekündigtes Blizzard-Spiel eingestellt wird.

Phil Spencer hat zu den Entlassungen folgende Nachricht veröffentlicht:

„Es ist nun etwas mehr als drei Monate her, dass die Teams von Activision, Blizzard und King zu Microsoft gekommen sind. Auf dem Weg ins Jahr 2024 hat sich die Führung von Microsoft Gaming und Activision Blizzard dazu verpflichtet, sich auf eine Strategie und einen Ausführungsplan mit einer nachhaltigen Kostenstruktur zu einigen, die unser gesamtes wachsendes Geschäft unterstützen wird. Gemeinsam haben wir Prioritäten gesetzt, Überschneidungsbereiche identifiziert und sichergestellt, dass wir uns alle auf die besten Wachstumschancen konzentrieren.“

„Als Teil dieses Prozesses haben wir die schmerzhafte Entscheidung getroffen, die Zahl unserer Mitarbeiter im Gaming-Geschäftsbereich um ca. 1900 der insgesamt 22.000 Mitarbeiter zu reduzieren. Das Gaming Leadership Team und ich haben uns verpflichtet, diesen Prozess so durchdacht wie möglich zu gestalten. Die Mitarbeiter, die von diesen Kürzungen direkt betroffen sind, haben alle einen wichtigen Teil zum Erfolg von Activision Blizzard, ZeniMax und den Xbox-Teams beigetragen, und sie sollten stolz auf alles sein, was sie hier erreicht haben. Wir sind dankbar für all die Kreativität, Leidenschaft und Hingabe, die sie für unsere Spiele, unsere Spieler und unsere Kollegen eingebracht haben. Wir werden denjenigen, die während der Übergangsphase betroffen sind, unsere volle Unterstützung zukommen lassen, einschließlich Abfindungszahlungen gemäß den lokalen Arbeitsgesetzen. Diejenigen, deren Aufgaben betroffen sind, werden benachrichtigt, und wir bitten Sie, Ihre ausscheidenden Kollegen mit dem Respekt und dem Mitgefühl zu behandeln, das unseren Werten entspricht.“

„Mit Blick auf die Zukunft werden wir weiterhin in Bereiche investieren, die unser Geschäft wachsen lassen und unsere Strategie unterstützen, mehr Spiele zu mehr Spielern auf der ganzen Welt zu bringen. Obwohl dies ein schwieriger Moment für unser Team ist, bin ich so zuversichtlich wie eh und je in Ihre Fähigkeit, Spiele, Geschichten und Welten zu erschaffen und zu pflegen, die Spieler zusammenbringen.“

„Phil“