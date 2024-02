Xbox Game Studios: Diese First-Party-Spiele erscheinen für Nintendo Switch

Autor:, in / Xbox Game Studios

Der Überlebenskampf im Garten wird im demnächst mit Grounded auch auf Nintendo Switch verlagert. Das Survivalspiel von Obsidian Entertainment eröffnete heute die Nintendo Direct: Partner Präsentation.

Das Xbox-First-Party-Spiel Grounded wird demnach am 16. April für Nintendo Switch erscheinen.

Doch Obsidian will nicht so lange warten, um die Switch zu erobern, denn Pentiment ist der zweite First-Party-Titel, der nicht nur angekündigt wurde, sondern schon am morgigen Donnerstag für die Konsole erscheinen wird.