Elden Ring: Shadow of the Erdtree Premiere startet um 16:00 Uhr

Die Premiere zum Elden Ring Shadow of the Erdtree DLC startet um 16:00 Uhr.

Heute am 21. Februar 2024 um 16:00 Uhr deutscher Zeit wird die Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ für Elden Ring präsentiert. Ganze drei Minuten könnt ihr euch Eindrücke aus dem Shadow of the Erdtree DLC zu Elden Ring anschauen.

Das Shadow of the Erdtree DLC-Video könnt ihr euch hier anschauen: