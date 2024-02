Xbox Series X: Microsoft gibt physische Spiele noch nicht auf

Die Schließung der Abteilung bei Microsoft, die Xbox-Spiele auf Disc in den Einzelhandel bringt, war bereits vor Wochen ein Anzeichen dafür, dass man sich von den Spieleverkäufen auf Disc verabschieden könnte.

Doch bei Microsoft ist man noch nicht so weit, die runden Scheiben aufzugeben.

Phil Spencer wurde zu den physischen Medien befragt und sagte gegenüber Game File:

„Wir liefern Spiele physisch und digital aus, und wir folgen einfach dem, was die Kunden tun. Und ich denke, unsere Aufgabe bei der Führung von Xbox ist es, die Dinge zu liefern, die die Mehrheit der Kunden will. Und im Moment kauft die Mehrheit unserer Kunden Spiele digital.“

Spencer merkte auch an, dass Videospielkonsolen zu den letzten Geräten mit Laufwerk gehören, was problematisch sein kann.

So erklärte Spencer: „Spielkonsolen sind sozusagen das letzte elektronische Gerät, das ein Laufwerk hat. Und das ist ein echtes Problem, allein schon wegen der Anzahl der Hersteller, die Laufwerke bauen, und der damit verbundenen Kosten. Und wenn man an die Rädchen denkt, die wir in eine Konsole einbauen werden – und da es weniger Lieferanten und weniger Käufer gibt – haben die Kosten für das Laufwerk einen Einfluss.“

„Aber ich möchte sagen, dass unsere Strategie nicht davon abhängt, dass die Leute komplett auf digitale Medien umsteigen. Und physische Medien loszuwerden, ist für uns keine strategische Sache.“