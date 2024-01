Kino, Serien & TV: Das geschah in der ersten Staffel von Halo

Einen Rückblick der ersten Staffel der TV-Serie Halo gibt es jetzt in diesem offiziellen Rückblick.

Am 8. Februar zeigt der Streamingdienst Paramount+ die zweite Staffel der Serie Halo.

Um euch die Ereignisse der ersten Staffel mit dem Master Chief nochmal in Erinnerung zu rufen, gibt es jetzt einen Rückblick, der euch zeigt, was in den ersten neun Folgen geschehen ist.