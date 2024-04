Showcase 2024: Xbox Event angeblich mit Gears 6 und CoD im Juni

Autor:, in / Showcase 2024

Laut den neuesten Gerüchten, wurde der Xbox Games Showcase für den 9. Juni festgelegt. Mit dabei Gears of War 6 und Call of Duty!

Tom Warren von The Verge hat berichtet, dass Microsoft einen Xbox Games Showcase für den 9. Juni 2024 angesetzt hat. Bei diesem Event sollen dann unter anderem Gears of War 6 und das neue Call of Duty vorgestellt werden.

Weitere Details sind bisher nicht bekannt. Die Gerüchteküche rund um Gears of War 6 brodelt aber schon eine ganze Weile und mit ein bisschen Glück gibt es bald schon Neuigkeiten zum Third-Person-Shooter der Extraklasse.