Ubisoft: CEO entschuldigt sich für Aussage an Mitarbeiter

Yves Guillemot, Ubisoft-CEO, hat sich laut neuen Berichten für seine Aussage an die Mitarbeiter in aller Form entschuldigt.

Wie wir bereits berichtet haben, hat Ubisoft derzeit mit großen Problemen zu kämpfen. Der Umsatz ist eingebrochen, drei weitere Spiele wurden eingestellt und Skull and Bones einmal mehr verschoben. Daraufhin fiel die Aktie um 13,79 % und erreichte ein Sieben-Jahres-Tief.

Ebenfalls haben wir darüber berichtet, dass sich Ubisofts CEO – Yves Guillemot – per E-Mail (via Kotaku) mit einem flammenden Appell an seine Mitarbeiter gewendet hat. Doch dieser Aufruf ging nach hinten los und die Aussage, dass die Zukunft von Ubisoft jetzt in den Händen der Beschäftigten von Ubisoft liegen würde, um die derzeitige Situation in die richtige Bahn zu lenken, kam nicht gut an. Viele Mitarbeiter waren der Auffassung, dass damit angedeutet wurde, dass es jetzt die Aufgabe der Mitarbeiter sei, die Situation des Unternehmens zu verbessern. So wendeten sich zahlreiche Angestellte an das Ubisoft-Management, worauf ein neues Meeting abgehalten wurde.

„Der Ball ist jetzt also in unserem Spielfeld – jahrelang war er in eurem Spielfeld. Warum habt ihr den Ball so schlecht gehandhabt, dass wir, die Arbeiter, ihn für euch jetzt in Ordnung bringen müssen?“, lautete eine Frage des Personals.

Yves Guillemot soll in dem danach abgehaltenen Meeting die Missverständnis klargestellt und sich dabei entschuldigt haben:

Guillemot eröffnete das Gespräch mit einer Entschuldigung: „Ich habe euer Feedback gehört und es tut mir leid, dass es so wahrgenommen wurde.“ „Wenn ich sage, dass ihr am Zug seid, um unser Programm pünktlich und in der erwarteten Qualität abzuliefern, möchte ich damit zum Ausdruck bringen, dass ich mehr denn je auf euer Talent und eure Energie angewiesen bin, um dieses Ziel zu erreichen.“ „Dies ist eine kollektive Reise, die natürlich mit mir selbst und dem Führungsteam beginnt, um die Voraussetzungen für den gemeinsamen Erfolg zu schaffen.“

Zuvor hatte die französische Gewerkschaft zu einem Mitarbeiterstreik aufgerufen. Ebenfalls soll Ubisoft bei diversen Übernahmeangeboten ausgelacht worden sein.