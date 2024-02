Ubisoft: Keine größeren Investitionen mehr für VR geplant

Autor:, in / Ubisoft

In einem Q&A anlässlich des Quartalsberichts für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres wurde Ubisoft CEO Yves Guillemot zu den Zukunftsplänen seines Unternehmens im Bereich Virtual Reality befragt.

Ubisoft sei derzeit nicht bereit, größere Teile seiner Ressourcen in VR zu investieren, so Guillemot. Als Grund gibt er unter anderem das aus seiner Sicht enttäuschende Abschneiden des im November 2023 für Meta Quest veröffentlichten Assassin’s Creed Nexus VR an:

„Wir waren ein wenig enttäuscht von dem, was wir mit Assassin’s Creed in VR erreichen konnten.“ „Es lief ganz gut und verkauft sich weiterhin, aber wir dachten, es würde sich mehr verkaufen, deshalb erhöhen wir unsere Investitionen in VR im Moment nicht, denn es muss sich erst einmal durchsetzen.“ „Wir sind sehr beeindruckt von dem, was Apple auf den Markt gebracht hat, und wir denken, dass es eine fantastische Hardware ist, aber wir betrachten dieses VR-Geschäft weiterhin als etwas, das wir uns ansehen müssen, aber nicht zu viel darin investieren, bis es genug wächst.“