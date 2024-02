THE400 Mini: Das sind die vorinstallierten Spiele

PLAION, ein weltweit führender Publisher und Entwickler von Videospielen, und Retro Games Ltd, einer der weltweit führenden Hersteller von neu gestalteten Heimcomputern, geben heute bekannt, dass THE400 Mini – eine moderne Mini-Nachbildung des bahnbrechenden Heimcomputers von 1979 – mit 25 vorinstallierten Spielen erscheinen wird.

Die vollständige Liste umfasst einige der bekanntesten und wichtigsten Titel der 8-Bit-Ära.

Darunter sind Arcade-Klassiker wie Missile Command und genreprägende Titel wie M.U.L.E., kurz für Multiple Use Labor Element, ein bahnbrechendes Multiplayer-Spiel, das eine ganze Generation von Triple-A-Strategietiteln inspirierte. Weitere vorinstallierte Spiele für THE400 Mini sind Asteroids, Battlezone, Crystal Castles, Millipede und Star Raiders II.

„Genau wie bei den anderen Retro-Computern, die wir produziert haben, war es uns wichtig, dem THE400 Mini eine breite Palette von Spielen beizulegen.“ „Viele Sammler wollen die Kunstform der Videospiele bewahren, und wir hoffen, dass unsere vorinstallierten Titel diese Gamer begeistern werden. Viele der Spiele sind nicht nur von historischer Bedeutung, sondern werden auch in einer Mini-Nachbildung des Designklassikers Atari 400 geliefert. Wir hoffen, dass das, was wir zusammengestellt haben, Retro-Gamern und Sammlern gefallen wird“, so Paul Andrews, Managing Director bei Retro Games Ltd. „Wir freuen uns, eine Vielzahl von Spielen für THE400 Mini vorzustellen. Vom Dribbeln auf dem Spielfeld in Basketball bis hin zum Entkommen aus Höhlen und dem Lösen von Rätseln in Boulder Dash – wir glauben, dass für jeden, der eine Leidenschaft für Retro-Games hat, etwas dabei sein wird.“ „Und für diese treuen Fans freuen wir uns, neue Bilder zu zeigen, die sowohl den Umfang als auch die Details unserer neuen Mini-Nachbildung verdeutlichen. Zum ersten Mal können klare Vergleiche zwischen dem originalen Atari 400 und dem THE400 Mini gezogen werden. Wir hoffen, dass jeder die Liebe zum Detail genießt“, so Stuart Chiplin, Head of Commercial Evaluations bei PLAION.

Folgende 25 Spiele sind auf dem THE400 Mini vorinstalliert:

Airball

Navigiere durch ein Herrenhaus mit 150 Zimmern, vermeide Gefahren und löse Rätsel.

Asteroids

Dein Schiff ist in einem Asteroidengürtel gefangen. Sprenge Felsbrocken und Feinde, um zu überleben.

Basketball

Dribble, wirf und passe dir deinen Weg zum sportlichen Erfolg.

BattleZone

Rette die Welt in diesem Shoot ‚em Up, indem du rebellische Superpanzer und UFOs ausmanövrierst.

Berzerk

Sprenge Roboter, entkomme Evil Otto und weiche dem Laserfeuer in diesem rasanten Shoot-em-Up-Arcade-Spiel aus.

Boulder Dash

Weiche Felsbrocken aus, sammle Juwelen, entkomme aus Höhlen und löse Rätsel – allein oder mit einem Freund.

Bristles

Hilf Peter dem Maler Wände zu streichen, während du in diesem farbenfrohen Plattformspiel vor Feinden fliehst.

Capture the Flag

Erobere die Flagge in diesem actionreichen 3D-Labyrinthspiel.

Centipede

In diesem Klassiker unter den Arcade-Games musst du mit einer Käferkanone die verwunschenen Pilzfelder säubern.

Crystal Castles

Führe Bentley Bear durch Bethildas Labyrinth, weiche Feinden aus und nutze Power-Ups.

Elektraglide

Fahre mit futuristischen Motorrädern und weiche Hindernissen in Großbritannien, den USA und Australien aus.

Encounter!

Steuere in diesem Weltraum-Shooter ein Raumschiff und überlebe schnelle Kämpfe mit strategischem Geschick.

Flip und Flop

Steuere das Känguru Flip und den Affen Mitch in einem waghalsigen Zoo-Escape Plattformer.

Henry’s House

Navigiere in diesem Jump’n’Run den kleinen Henry, sammle Gegenstände, finde Schlüssel und entkomme Fallen.

Hover Bovver

Spiele als Gordon Bennet in diesem skurrilen Labyrinth-Spiel.

Lee

Meistere die Kampfkunst in diesem klassischen Jump’n’Run.

M.U.L.E.

Rundenbasiertes Strategiespiel, in dem du einen Planeten kolonisierst und Siedler überlistest – allein oder mit Freunden.

Millipede

Spiele den Bogenschützen in dieser Centipede-Fortsetzung und verhindere, dass die Käfer die Herrschaft übernehmen.

Miner 2049er

Steuere Bounty Bob in diesem Action-Plattformer, während du Mutanten vernichtest und Gegenstände einsammelst.

Missile Command

Verteidige Städte mit deinen Raketen in diesem klassischen Shoot ‚em up.

O’Riley’s Mine

Spiele als Bergmann Tim O’Riley und sammle Schätze, vermeide Gefahren und arbeite dich an die Oberfläche zurück.

The Seven Cities of Gold

Erforsche, verhandle und gründe Kolonien in diesem bahnbrechenden Action-Strategiespiel.

Star Raiders II

Steuere den Liberty Star und zerstöre Zylon-Basen in diesem bekannten Weltraum-Shooter.

Wavy Navy

Kommandiere ein Schiff, weiche Raketen und Flugzeugen aus und werde zum strategischen Anführer der Marine.

Yoomp!

Steuere in diesem einzigartigen Plattformspiel einen rhythmisch hüpfenden Ball durch schwebende Level.

Zusätzlich zu den vorinstallierten Spielen kann man auch seine eigenen Games über einen USB-Stick laden, wobei auch Cartridge-, Disketten- und Kassetten-ROMs unterstützt werden.

Der neue Trailer kann hier angesehen werden:

PLAION und Retro Games Ltd. kündigen außerdem die Verfügbarkeit eines Standalone-Joysticks namens THECXSTICK an, der für 29,99 € im Handel erhältlich sein wird. THE400 Mini erscheint am 28. März 2024 zum Preis von 119,99 €. Eine Vorbestellung ist auf Amazon bereits möglich.