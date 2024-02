Subnautica 2: Neue Details zum Nachfolger enthüllt

Ein neuer Finanzbericht von Publisher KRAFTON enthüllt eine Reihe interessanter Details zum nächsten Ableger der Subnautica-Reihe.

So wird der offizielle Name des von Unknown Worlds Entertainment entwickelten Spiels Subnautica 2 sein, was auf eine stärkere Verbindung zum ersten Teil als zu dem 2021 veröffentlichten Subnautica: Below Zero hindeuten könnte.

Zudem wurde bestätigt, dass Subnautica 2 einen völlig neuen, außerirdischen Planeten auf Basis der Unreal Engine 5 als Schauplatz nutzen wird. Spieler dürfen die Tiefen der mysteriösen Gewässer alleine oder mit bis zu drei Freunden im Koop erkunden.

Um Spieler über einen längeren Zeitraum bei der Stange halten zu können und eine verbesserte Wiederspielbarkeit zu gewährleisten, wird Subnautica 2, ähnlich wie seine Vorgänger, auf ein Games-as-a-Service-Modell mit regelmäßigen Updates und jahrelanger Unterstützung setzen.

Der aus einem früheren Finanzbericht von KRAFTON bekannte Veröffentlichungszeitraum in der ersten Hälfte des Jahres 2025, hat weiterhin Bestand.