THE400 Mini: Mini-Version mit 25 Spielen erhältlich

Ein Must-Have für Atari-Fans: Der THE400 Mini ist ab sofort erhältlich

Der Atari 400 wurde ursprünglich 1979 veröffentlicht, verkaufte sich eine Million Mal und präsentiert sich ab heute in der Mini-Version inklusive 25 vorinstallierter Game-Klassiker.

Der Trailer kann hier angesehen werden:

PLAION und Retro Games Ltd. kündigen außerdem die Verfügbarkeit eines Standalone-Joysticks namens THECXSTICK an, der für 29,99 € im Handel erhältlich sein wird. THE400 Mini erscheint heute, am 28. März 2024 zum Preis von 119,99 €. Eine Bestellung ist auf Amazon bereits möglich.