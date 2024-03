Don’t Be Afraid 2: Psycho-Horror geht in die nächste Runde

Kehrt mit Don’t Be Afraid 2 zurück in den Albtraum des immersiven Psycho-Horror- Escape-Room-Erlebnisses.

Es ist an der Zeit, in die Tiefen von Don’t Be Afraid zurückzukehren und sich noch erschreckenderen Szenarien zu stellen. Don’t Be Afraid 2, das fesselnde Psycho-Horror-Escape-Room-Spiel, ist für eine zukünftige Veröffentlichung auf Steam für PC, Playstation 5, Xbox Serie X und Nintendo Switch angekündigt.

In dem aufwändig gestalteten Horrorspiel schlüpft ihr in die Rolle von David und müsst euch mit schrecklichen Visionen auseinandersetzen, während ihr einen Weg aus einem Herrenhaus findet, in dem die Grenze zwischen Traum und Realität verschwimmt und darauf wartet, euch bis ins Innerste zu verfolgen.

Nach dem Erfolg des Vorgängers sind Cat-astrophe Games und Eneida Games bereit, deinen Mut ein weiteres Mal herauszufordern!

Mit zwei verschiedenen Enden, wo werdet ihr landen? Werdet ihr fliehen oder euch euren Ängsten hingeben? Könnt ihr mit Davids Vergangenheit umgehen oder wird sie euch brechen?

Kämpft euch durch die Schrecken, die in Davids Psyche weiterleben, navigiert durch eine Reihe unheimlicher Fluchträume, von denen einer schrecklicher ist als der andere, und deckt die erschreckende Wahrheit hinter den Albträumen auf.

Features

Ein fesselnder Mix aus Horror- und Rätselelementen, der die Spieler in Atem hält.

Mehrere gruselige Escape Rooms, die jeweils einzigartige Herausforderungen bieten.

Eine fesselnde Geschichte, die die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit verwischt und tief in Davids dunkelste Ängste eindringt.

Beunruhigende Zeichnungen, Notizen und Dokumente, die im ganzen Spiel verstreut sind und die beunruhigende Wahrheit enthüllen, die darin lauert.

Zwei einzigartige Enden, die dem Spieler die Möglichkeit geben, Davids Schicksal durch seine Entscheidungen und Handlungen zu beeinflussen.