THE400 Mini: Mini-Nachbildung des Atari 400 enthüllt

PLAION, ein weltweit führender Publisher und Entwickler von Videospielen, und Retro Games Ltd, einer der weltweit führenden Hersteller von neu gestalteten Heimcomputern, geben bekannt, dass THE400 Mini – eine moderne Mini-Nachbildung des bahnbrechenden Heimcomputers von 1979 – am 28. März 2024 weltweit auf den Markt kommen wird und ab sofort für 119,99 € vorbestellt werden kann.

Auf dem THE400 Mini sind einige der kultigsten und wichtigsten Videospiele dieser Ära vorinstalliert. Er wurde mit moderner Technologie entwickelt, um den Atari 400 in der Größe von 50 % im Vergleich zum Original authentisch nachzubilden.

Für alle, die das Spielerlebnis der 1970er- und 1980er-Jahre nachempfinden wollen, liegt dem THE400 Mini der THECXSTICK bei, eine verbesserte, aktualisierte Nachbildung des kultigen CX40-Atari-Joysticks für einen zusätzlichen Hauch von Nostalgie.

Dieser neue Controller verfügt über zusätzliche sieben nahtlos integrierte Funktionstasten und einen USB-Anschluss, wodurch er mit einer Vielzahl von Plattformen kompatibel ist.

„Wir blicken auf eine reichhaltige Geschichte in der Entwicklung neu gestalteter, kultiger Heimcomputer zurück, und wir hoffen sehr, dass der THE400 Mini ein wichtiger Teil dieses Vermächtnisses sein wird.“

„Der ursprüngliche Heimcomputer war für viele ein Gaming-Held, und es ist uns wichtig, die Geräte nachzubauen, die die Videospielindustrie geprägt haben und daher erhaltenswert sind. Wir glauben, dass passionierte Sammler und Retro-Gaming-Fans unsere Arbeit lieben werden und sich die Zeit nehmen sollten, das eine oder andere Easter Egg zu entdecken, während sie sich auf eine Reise in die Spiele der 1970er und 1980er Jahre begeben“, so Paul Andrews, Managing Director bei Retro Games Ltd.

„Wir freuen uns, mit Retro Games Ltd. zusammenzuarbeiten, um ein kultiges Gerät wieder aufleben zu lassen, das so vielen Menschen so viel bedeutet hat. Schöne Erinnerungen aus der Vergangenheit müssen mit Respekt, Sorgfalt und Aufmerksamkeit behandelt werden – der THE400 Mini wurde so entwickelt, dass er das Aussehen und das Gefühl des ursprünglichen Heimcomputers beibehält, während er von einem robusten Design, einer hochwertigen Fertigung und einer Liebe zum Detail profitiert“, sagt Stuart Chiplin, Head of Commercial Evaluations bei PLAION.