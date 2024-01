Prince of Persia: The Lost Crown: Launch-Trailer veröffentlicht

Schaut euch hier den offiziellen Prince of Persia: The Lost Crown Launch-Trailer von Ubisoft an.

Ubisoft gab gestern, wie wir bereits berichtet haben, die Veröffentlichung einer kostenlosen Demo von Prince of Persia: The Lost Crown bekannt. Die Demo ermöglicht es Spielenden sich selbst ein Bild des in Kürze erscheinenden Action-Adventure-Platformers zu machen und in das mythologische Abenteuer einzutauchen, was von Ubisoft Montpellier entwickelt wurde.

Der Launch-Trailer zu Prince of Persia: The Lost Crown kann hier angesehen werden:

