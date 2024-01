Prince of Persia: The Lost Crown: Diese 5 Sprachen bietet das Spiel

Prince of Persia: The Lost Crown wird in fünf Sprachen spielbar sein. Welche Sprachen unterstützt werden, erfahrt ihr hier.

Falls ihr euch fragt, in welchen Sprachen das neue Prince of Persia spielbar sein wird, dann gibt es hier die Antwort: Prince of Persia: The Lost Crown wird in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Farsi synchronisiert werden.

Zuvor wurden Details zur Auflösung & Framerate enthüllt, die Speichergröße bekannt gegeben und Angaben zur Spieldauer gemacht.

Prince of Persia: The Lost Crown erscheint am 18. Januar 2024. Vorbesteller dürfen bereits ab dem 15. Januar loslegen. Wir dürfen euch bereits ab dem 11. Januar 2024 um 18:00 Uhr Spielszenen aus dem Action-Adventure-Plattformer auf YouTube und Twitch präsentieren!

Prince of Persia: The Lost Crown kann direkt im Microsoft Store vorbestellt werden: