Alisa: A Survival Horror Adventure: Kultklassiker bringt Retro-Survival-Horror

Kultklassiker „Alisa“ bringt am 6. Februar Retro-Survival-Horror auf die Konsolen.

Publisher und Portierungsexperte Top Hat Studios, Inc. und Entwickler Casper Croes freuen sich, die weltweite, lang erwartete Veröffentlichung des Kult-Klassikers der 90er-Jahre, Alisa, auf Konsolen anzukündigen.

Alisa: A Survival Horror Adventure erscheint am 6. Februar 2024 und wird für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und die Xbox-Konsolenfamilie erhältlich sein.

Alisa ist ein Fan-Favorit unter Retro-, Low-Poly- und Survival-Horror-Enthusiasten und ist ein echter Throwback zu Spielen im Stil von PS1 und N64 – komplett mit vorgerenderten Hintergründen, einer satten 480p-Auflösung (mit der Möglichkeit, in einer noch erstaunlicheren 240p-Auflösung zu rendern, die derzeit geprüft wird) und festen Kamerawinkeln. Für den Spielerkomfort kann man im Spiel zwischen der klassischen Steuerung und modernen Steuerungsarten wählen.

Ursprünglich in Unity 5 entwickelt – einer extrem alten Version der beliebten Engine, die fast ein Jahrzehnt alt ist – erforderte Alisa den Einsatz mehrerer Engine- und technologischer Innovationen, um das Spiel mit modernen Konsolensystemen kompatibel zu machen.

Das Spiel läuft auf allen Plattformen originalgetreu, und das Portierungsteam ist stolz auf das Endergebnis. Dieser Developer’s Cut enthält alle Updates und neuen Inhalte, die bereits der PC-Version hinzugefügt wurden, sowie zahlreiche Fehlerbehebungen und Optimierungen der Spielqualität.

Story: Die königliche Elite-Agentin Alisa, die in einer fantastischen Welt, die ein wenig an die 1920er-Jahre erinnert, einem berüchtigten Dieb auf den Fersen ist, wird plötzlich in ein altes, bizarres Herrenhaus im viktorianischen Stil verschleppt.

Verfolgt von den seltsamen, mechanisierten, puppenähnlichen Bewohnern des Hauses und gefangen in einer auf den Kopf gestellten Welt, hat Alisa nur eine Priorität: überleben und entkommen. Aber kann sie dabei ihre Menschlichkeit bewahren?