Prince of Persia: The Lost Crown: Actionreiche Spielszenen aus dem Adventure

Schaut euch in sieben neuen Videos actionreiche Spielszenen aus Prince of Persia: The Lost Crown auf der Xbox Series X an.

Als Sargon verschlägt es euch während eurer Reise zum Berg Qaf, den es zu meistern gilt. Besiegt bei der Entdeckung des Berges mythologische Kreaturen und andere Gegner, die sich euch in den Weg stellen werden.

Meistert dabei neue Kampfkünste und eure Zeitkräfte, um den Berg Qaf weiter erklimmen zu können. Neben unterschiedlichen Gegner, die sich euch in den Weg stellen werden, gilt es ebenso knifflige Rätsel zu lösen.

Prince of Persia: The Lost Crown – Der Beginn des Abenteuers

Prince of Persia: The Lost Crown – Anahita – Gameplay Part 2

Prince of Persia: The Lost Crown – Der Berg Qaf – Gameplay Part 3

Prince of Persia: The Lost Crown | Der untote Gefangene – Part 4

In folgenden Videos könnt ihr euch Spielszenen aus den unterschiedlichen Bereichen anschauen, die wir bereits erkundet haben:

Prince of Persia: The Lost Crown | Spielszenen aus dem Adventure

Prince of Persia: The Lost Crown | Weitere Spielszenen des Prinzen

Kämpfe gegen kleine und große Bosse findet ihr in folgendem Video:

Prince of Persia: The Lost Crown erscheint am 18. Januar und kann für 49,99 Euro im Microsoft Store vorbestellt werden. Mit der Deluxe Edition, die ihr für 59,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen könnt, dürft ihr schon am 15.Januar loslegen.

Weiteres Gameplay zu Prince of Persia: The Lost Crown zeigen wir euch schon heute Abend gegen 20:30 Uhr im XboxDynasty Live-Stream auf Twitch. Ebenso werden wir die YouTube-Playlist weiterhin füttern, sodass ihr euch auch dort weiteres Gameplay anschauen könnt.

