Prince of Persia: The Lost Crown: Eine musikalische Odyssee

Die Musikuntermalung von Prince of Persia: The Lost Crown ist eine musikalische Odyssee, wie Ubisoft in einem neuen Video veranschaulicht.

Ubisoft hat ein neues Video zu Prince of Persia: The Lost Crown veröffentlicht, wobei ihr einen Blick hinter die Kulissen der musikalischen Kreation des Spiels werfen könnt. Taucht ein in die Herausforderungen, Inspirationen und Geschichten hinter jeder Note, jedem Rhythmus und jeder Melodie von Prince of Persia: The Lost Crown.