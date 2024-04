Astor: Blade of the Monolith: Third-Person-Action-RPG erscheint im Mai

Besiegt böse Horden auf einer epischen Reise in Astor: Blade of the Monolith, das am 30. Mai für alle Plattformen veröffentlicht wird.

Der unabhängige Spieleentwickler C2 Game Studio hat heute bekannt gegeben, dass sein kommendes Third-Person-Action-RPG Astor: Blade of the Monolith am 30. Mai für die Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation und Xbox erscheinen wird.

Das Veröffentlichungsdatum wurde im Rahmen des ID-at-Xbox Showcase bekannt gegeben, bei dem einige der aufregendsten kommenden Indie-Spiele aus aller Welt vorgestellt wurden.

„Wir freuen uns sehr, endlich das Veröffentlichungsdatum für Astor: Blade of the Monolith bekannt zu geben“, sagt Luis Correa, Gründer und Game Director bei C2 Game Studio. „Ich und alle bei C2 sind unheimlich stolz auf das Spiel und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler es am 30. Mai in die Hände bekommen.“

Inspiriert von Devil May Cry, Bayonetta und The Legend of Zelda, bietet Astor: Blade of the Monolith bietet wilde Kampfmechaniken und wundersame Erkundung.

Lernt neue Angriffe, Fähigkeiten und Kombos, nutzt die Kraft der Runen, um mächtige Konstrukte im Kampf zu beschwören, und sammelt legendäre Waffen, während ihr Horden von Feinden vernichtet.