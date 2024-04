Dungeons of Hinterberg: Release-Termin steht endlich fest

Autor:, in / Dungeons of Hinterberg

Curve Games und Microbird haben endlich den Release-Termin zu Dungeons of Hinterberg verraten.

Curve Games und Microbird geben voller Freude bekannt, dass Dungeons of Hinterberg, eine Mischung aus Action-RPG und Social-Sim für Einzelspieler und mit einer Handlung in den österreichischen Alpen, am 18. Juli 2024 auf Steam, Xbox Series X|S, Windows 10/11 PC und mit Xbox Game Pass für Konsole, PC und Cloud erscheint.

Dungeons of Hinterberg kombiniert Hack-n-Slash-Action, Rätsel und soziale Elemente miteinander und lässt Spieler so gegen monströse Kreaturen aus Mythen der Alpenregion kämpfen, Dungeons erkunden und Freundschaften schließen.

Um die Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatums zu feiern, freut sich das kleine Team von Microbird, die Anmeldephase für den Playtest zu verkünden und dadurch Fans die Chance zu geben, die ersten zwei Tage im Spiel zum ersten Mal zu erleben.

Anmeldungen sind jetzt über die offizielle Steam-Produktseite möglich und der Playtest findet vom 9. bis 16. Mai statt. Spieler können dann Hinterberg in all seiner Pracht erleben und trainieren gehen, bevor sie die Berge und titelgebenden Dungeons betreten.