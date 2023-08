Dungeons of Hinterberg: Genremix-Urlaub in Österreich

Autor:, in / Dungeons of Hinterberg

Mit einem ungewöhnlichen Grafikstil möchten die Entwickler euch in Dungeons of Hinterberg nach Österreich entführen.

Hinterberg, der Hotspot, wenn man etwas in Österreich erleben möchte! Zumindest wenn man wie ihr, die angehende Rechtsgehilfin Luisa spielt, die nach einem Burnout etwas Abwechslung und Erholung braucht.

Im Zuge der Gamescom könnt ihr zum einen vor Ort den Genremix Dungeons of Hinterberg anspielen, zum anderen erfahrt ihr auch hier Neues zum Spiel.

Tagsüber erkundet ihr in dem namensgebenden Ort Hinterberg das verträumte Dorf, sowie die Umgebungen und Dungeons. Am Abend wird es ruhiger, denn ihr gesellt euch zu den Dorfbewohnern in einem schönen Klatsch und Tratsch über die Welt. Dabei lernt ihr neue Tricks von den Anwohnern, oder erfahrt, wo sich der nächste der zahlreichen Dungeons versteckt.

Neben fiesen Monstern und Bosskämpfen erwarten euch in den Höhlen des Dorfes auch das ein oder andere spannende Rätsel.

Wer Probleme bei den Kämpfen haben sollte, für den ist das Abhängen am Abend im Dorf ein wichtiger Punkt, denn der soziale Kontakt zu den Bewohnern steigert ebenso eure Werte. Den Dorfbewohnern helfen, oder ein Ohr leihen, macht sich demnach bezahlt.

Stets dabei bleibt das Spiel nach den ersten Anspiel-Sessions, aber immer gemütlich. Schließlich seid ihr ja im Urlaub, und nicht auf der Flucht!

Dungeons of Hinterberg wird im Frühjahr 2024 den Weg auf Xbox Series X/S sowie PC finden, jeweils direkt ab Veröffentlichung im Xbox Game Pass spielbar.