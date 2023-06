Dungeons of Hinterberg: Auf Monsterjagd in den Alpen

Autor:, in / Dungeons of Hinterberg

In Dungeons of Hinterberg erforschen Spieler Dungeons in den österreichischen Alpen auf der Jagd nach Beute.

In die österreichischen Alpen und das schöne Bergdorf Hinterberg begeben sich Spieler im Adventure Dungeons of Hinterberg. Bewaffnet mit Schwert und einem Fremdenführer an der Seite, entdecken sie in Dungeons verborgene Magie, lösen Rätsel und töten Monster.

Beute und Monster warten in 25 Dungeons, die vor kurzem in Hinterberg aufgetaucht und bereits zu einer Attraktion für Touristen geworden sind.

Dungeons of Hinterberg von Microbird und Curve Games wird 2024 für Xbox Serie X|S, Windows-PC, Cloud – und ab dem ersten Tag im Xbox/PC Game Pass erhältlich sein.