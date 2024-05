Assassin’s Creed Shadows: Größe der Welt mit Origins vergleichbar

Angaben zur Größe der Spielwelt von Assassin’s Creed Shadows machte Ubisoft in einem Interview.

Gegenüber IGN sagte Creative Director Jonathan Dumont, dass man einen größeren Fokus auf ein realistisches Größenverhältnis und Authentizität gelegt habe.

Vergleich man es mit vorherigen Spielen der Reihe, so sei die Größe des Spiels mit Assassin’s Creed Origins zu vergleichen.

Dumont sagte: „Es entspricht den letzten Assassin’s Creeds, die wir gemacht haben. Vom Maßstab her können wir es vielleicht ein bisschen mehr mit der Größe von Assassin’s Creed Origins vergleichen.“ „Wir wollten ein viel realistischeres Größenverhältnis haben. Da Burgen viel Platz benötigen und wir wirklich wollten, dass sich die Berge wie Berge anfühlen, [haben wir] die Umgebungen im Spiel breiter gestaltet. Aber ich würde sagen, sie haben ungefähr die gleiche Größe wie in Origins.“

Assassin’s Creed Shadows wurde in dieser Woche offiziell enthüllt. Schaut euch den Ankündigungs-Trailer an und erfahrt mehr über die Editionen in dieser Meldung.