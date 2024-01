Dungeons of Hinterberg: Gameplay-Video führt durch die Spielwelt

Autor:, in / Dungeons of Hinterberg

Curve Games und Microbird veröffentlichen ein 15-minütiges Gameplay-Gletschervideo zu Dungeons of Hinterberg.

Curve Games und Microbird haben ein neues, erweitertes Gameplay-Video zu Dungeons of Hinterberg veröffentlicht. In dem 15-minütigen Video führen die Entwickler durch das Spiel und zeigen viele der Mechaniken und Abenteuer, die euch in der Gletscherwelt erwarten.

Die Gletscherwelt ist nicht-linear und verlangt von den Spielern, dass sie Rätsel lösen, Herausforderungen meistern und das Gebiet an verschiedenen Stellen wieder besuchen. Wie bei anderen Oberwelten wird das Gameplay durch die soziale Dynamik in Hinterberg beeinflusst, da die Spieler ihren Ruf und ihre Verbindungen ausbauen, um neue Orte zu erreichen und neue NSCs zu treffen.