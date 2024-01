One Piece: Pirate Warriors 4: Drei DLCs zum One Piece Film: Red erschienen

One Piece: Pirate Warriors 4 hat gleich drei neue DLCs erhalten, die auf One Piece Film: Red basieren.

Gleich drei neue DLC-Packs basierend auf One Piece Film: Red sind jetzt für One Piece: Pirate Warriors 4 erhältlich.

Das von Bandai Namco Entertainment herausgegebene Spiel hat sich seit seiner Veröffentlichung im März 2020 weltweit mehr als acht Millionen Mal verkauft und erweitert seine Liste der Lieblingscharaktere der Fans ständig.

Das erste DLC-Paket ist das One Piece Film: Red Character Pack, das die Rothaar-Piraten Shanks, Shanks‘ Adoptivtochter Uta und Koby hinzufügt.

Jeder neue Charakter verfügt über neue Movesets, mit denen er die feindlichen Horden bekämpfen kann. Das Charakterpaket kann separat erworben werden, ist aber für Spieler, die bereits den Character Pass 2 gekauft haben, enthalten.

Uta (Film: Red): Die Adoptivtochter von Shanks und eine Jugendfreundin von Luffy. Sie ist jetzt eine weltberühmte Sängerin, die auf der Insel Elegia lebt und versucht, ein neues Leben zu beginnen, frei von den Händen der Piraten, die sie verachtet. Mit ihrer schönen Stimme und den Kräften der Sing-Sing-Frucht kann sie ihre Uta-Welt aktivieren und angreifen, indem sie die von ihr kreierten Musiknoten und Süßigkeiten umherfliegen lässt. Sie kann sich auch in den Uta-Ritter verwandeln und frei über das Schlachtfeld fliegen. Shanks (Film: Red): Der rothaarige Shanks hat seinen Namen noch nie so gut getragen wie jetzt, da er als spielbarer Charakter zurückkehrt. Shanks ist ein geschickter Schwertkämpfer und mächtiger Haki-Anwender. Jahre nachdem er seine Adoptivtochter auf Elegia zurückgelassen hat, kehrt er zurück, um zu versuchen, sie und die Insel vor einem tragischen Ende zu bewahren.

Koby (Film: Red): Einst ein schüchterner und ängstlicher Soldat, hat er es weit gebracht, um ein respektierter Anführer bei den Marines zu werden. Seine aktive Rolle in der SWORD-Einheit führt ihn auf die Insel Elegia, um Utas Einfluss auf die Bewohner zu untersuchen. Koby kämpft hauptsächlich im Nahkampf mit den Sechs Kräften. Wenn er seine stärksten Angriffe ausführt, erhöht er die Moral und verbessert seine Unterstützungsangriffe.

Neben dem Charakterpaket-DLC bietet der zusätzliche Episode 2-DLC mit dem Titel „Kobys Kampfchroniken & Seelenkarte 2“ neue Einzelspieler-Inhalte. Dieser neue Inhalt ist als Teil des zusätzlichen Episodenpakets erhältlich oder kann separat erworben werden.

Das dritte DLC-Paket, das ab heute erhältlich ist, ist das One Piece Film: Red Anime Song Pack. Während die Spieler Wellen von Gegnern bekämpfen, können sie nun den One Piece Film: Red-Soundtrack hören. Nach dem Kauf kann der Soundtrack des Films in den Einstellungen im Kampfvorbereitungsbildschirm ausgewählt werden, direkt bevor man sich in die Schlacht stürzt.