One Piece: Pirate Warriors 4: Battle of Onigashima Pack erhältlich

Drei neue Charaktere sind im Battle of Onigashima Pack für One Piece: Pirate Warriors 4 erhältlich.

One Piece: Pirate Warriors 4 lässt euch mit dem Battle of Onigashima Pack einen der epischsten ONE PIECE-Blöcke noch einmal erleben, mit drei neuen Charakteren im Roster des Spiels.

Dieser DLC konzentriert sich auf die Schlacht von Onigashima und führt die folgenden Charaktere ein:

Luffy (Schlacht von Onigashima) Kapitän der Strohhutpiraten: In einem tödlichen Kampf gegen Kaido, den tyrannischen Kaiser, der über das Land Wano herrscht, erweckt Luffy die Kraft der Teufelsfrucht und verwandelt sich in Gear Five, seine bisher stärkste Stufe. Verwendet den Gear Five-Spezialzug mit „Luffy (Onigashima Battle)“, um euch vorübergehend zu verwandeln und in der Gear Five-Form zu spielen!

In einem tödlichen Kampf gegen Kaido, den tyrannischen Kaiser, der über das Land Wano herrscht, erweckt Luffy die Kraft der Teufelsfrucht und verwandelt sich in Gear Five, seine bisher stärkste Stufe. Verwendet den Gear Five-Spezialzug mit „Luffy (Onigashima Battle)“, um euch vorübergehend zu verwandeln und in der Gear Five-Form zu spielen! Kaido (Onigashima Battle): Die menschliche Form von Kaido besitzt die Fähigkeit „Fisch-Fisch Frucht, Mythischer Zoan, Modell: Azure Dragon“, die ihn mit Schuppen bedeckt und seine Stärke erhöht. Seine Angriffe zeichnen sich durch die immense Zerstörungskraft seines Haki und seines Eisenstabs aus. Er greift mit Spezialbewegungen und Combos an, ohne dem Gegner eine Chance zum Gegenschlag zu geben. Bei Luftangriffen kann Kaido in seiner Drachenform mehrere Gegner auf einmal angreifen.

Die menschliche Form von Kaido besitzt die Fähigkeit „Fisch-Fisch Frucht, Mythischer Zoan, Modell: Azure Dragon“, die ihn mit Schuppen bedeckt und seine Stärke erhöht. Seine Angriffe zeichnen sich durch die immense Zerstörungskraft seines Haki und seines Eisenstabs aus. Er greift mit Spezialbewegungen und Combos an, ohne dem Gegner eine Chance zum Gegenschlag zu geben. Bei Luftangriffen kann Kaido in seiner Drachenform mehrere Gegner auf einmal angreifen. Yamato: Der Sohn von Kaido, ist ebenfalls in diesem Paket enthalten. Yamato setzt seinen riesigen Streitkolben ein, um eine breite Palette von Angriffen auszuführen. Er kann auch in seine menschliche Bestienform wechseln und mit schnellen Kombos und Eisangriffen seine Gegner einfrieren.

Das Battle of Onigashima Pack ist ab sofort für 11,99 Euro erhältlich und Teil des Character Pass 2. Der Charakterpass 2 enthält auch die Charakterpakete 5 und 6, die später enthüllt werden. Besitzer des Charakterpasses 2 erhalten außerdem das Onigashima-Kampfgesetz-Kostüm als Bonusgegenstand.