LucasArts: Langjähriger Chef Matthew Shell verstorben

Wie Geoff Keighley über soziale Medien bekannt gibt, ist der langjährige LucasArts-Chef und Gaming-Veteran Matthew Shell Anfang der Woche an den Folgen eines Herzinfarktes verstorben.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten war Shell an so gut wie jeder wichtigen Veröffentlichung des LucasArts-Katalogs beteiligt. Zuletzt fungierte er für Star Wars: Jedi Survivor als Director of Brand Marketing.

Infolge der traurigen Nachricht drückten zahlreiche Weggefährten und Freunde ihr Beileid aus:

„Matt war ein unglaublicher Mensch mit einem großen Herzen – freundlich, loyal, hart arbeitend und immer lustig. Er brachte ein Lächeln in jedes Meeting“, so Keighley in seinem Posting. Auch EAs globaler PR-Chef Ray Almeda gedenkt dem Veteranen: „Wir werden seine Witze, seine Liebe zu Sticky Toffee Pudding, seine BBQ-Expertise, die Feier der Warriors-Meisterschaften und natürlich seine tiefe Begeisterung für seine SF Giants vermissen. Ruhe im Paradies, mein Freund, und möge die Macht immer mit dir sein.“ „Matt war ein unglaublicher Mensch. Es ist schwer, diese tragische Nachricht zu begreifen. Er war ein geliebter Freund und Kollege, den ich für immer vermissen werde“, so Lincoln Hershberger, Geschäftsführer von Good Shepard Entertainment.