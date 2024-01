Prince of Persia: The Lost Crown: Details zur Grafik, Framerate und Auflösung

Ubisoft hat offizielle Details zur Grafik, Framerate und Auflösung von Prince of Persia: The Lost Crown enthüllt.

Prince of Persia: The Lost Crown erscheint am 15. Januar 2023 im Early Access für alle Vorbesteller und wir dürfen euch bereits ab dem 11. Januar 2023 um 18:00 Uhr Spielszenen aus dem Action-Adventure-Plattformer auf YouTube und Twitch präsentieren!

Aktiviert am besten jetzt die Glocke im XboxDynasty YouTube-Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Ein weiterer Grund zur Freude sind die Grafik- und Framerate-Möglichkeiten von Prince of Persia: The Lost Crown, die Ubisoft nun offiziell enthüllt hat, wie ihr auf dem folgenden Bild sehen könnt:

Außerdem schätzt Ubisoft die Spielzeit von Prince of Persia: The Lost Crown auf 25 Stunden, was für langen Spielspaß sorgen könnte.

Weitere Informationen zum Spiel gibt es in unserer Prince of Persia: The Lost Crown Hands-on Preview