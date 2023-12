Das Warten hat bald ein Ende

…aber was ist schon Warten, wenn man in ein neues Prince of Persia-Abenteuer schlüpft, in dem Zeit ohnehin anders funktioniert? Nur noch wenige Wochen trennen uns vom Release des neuesten Ubisoft Originals rund um den persischen Thronfolger. Kürzlich gab der Storytrailer erste Einblicke in die neuen Abenteuer.

Ihr steuert den unsterblichen Sargon, der einer von sieben einzigartigen Kriegern ist. Diese haben es sich zur Aufgabe gemacht, für Gerechtigkeit in der Welt zu kämpfen und so startet ihr das Spiel folgerichtig auf einem bitter umkämpften Schlachtfeld. Uvishka, euer großer Widersacher, und seine Armee, fühlen sich siegessicher, bis ihr diesen entgegenstürzt.

Wir hatten die Gelegenheit, den neuen Teil über mehrere Stunden hinweg anzuspielen und sind hocherfreut, euch an unserem mystischen Abenteuer nun teilhaben lassen zu können.