Prince of Persia: The Lost Crown: Entwickler macht Angaben zur Spieldauer

Ubisoft hat Angaben zur Spielerdauer des Adventures Prince of Persia: The Lost Crown gemacht.

In rund zwei Wochen wird Prince of Persia: The Lost Crown erscheinen und den agilen Prinzen in ein neues Abenteuer schicken.

Wie lang der Action-Adventure-Plattformer sein wird, darüber wurden jetzt Angaben in einer Preview der Game Informer gemacht.

Prince of Persia: The Lost Crown soll demnach rund 25 Spielstunden aufweisen. Die Schätzung kommt dabei von Ubisoft selbst. Unklar ist hierbei, ob es sich nur um die Dauer der Hauptgeschichte handelt oder Nebenmissionen und sonstige Inhalte schon mit eingeschlossen sind.

Prince of Persia: The Lost Crown ist ab dem 18. Januar 2024 für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich.

Prince Of Persia: The Lost Crown – Vorbestellung