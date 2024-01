Banishers: Ghosts of New Eden: Spiel steckt voller Rituale

Focus Entertainment präsentiert ein neues Video zu Banishers: Ghosts of New Eden und zeigt euch einige der Rituale, die auf euch warten.

Banishers: Ghosts of New Eden erscheint am 13. Februar 2024 und kann bereits vorbestellt werden: