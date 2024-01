Taxi Life: A City Driving Simulator: Reise nach Barcelona auf März verschoben

Die Taxi Life: A City Driving Simulator-Reise nach Barcelona beginnt am 07. März 2024.

NACON und das Studio Simteract geben bekannt, dass Taxi Life: A City Driving Simulator ab sofort vorbestellbar ist.

Leider gab es zwischenzeitlich etwas Stau auf den Straßen Barcelonas: Nach der ursprünglich für Februar geplanten Veröffentlichung wird es nun ab dem 07. März 2024 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein.

Auf halbem Weg zwischen Simulation und Managementspiel bietet Taxi Life: A City Driving Simulator eine besondere Erfahrung, indem es den Spielern ermöglicht, in die Rolle eines Taxifahrers zu schlüpfen und gleichzeitig ihr eigenes Unternehmen zu leiten.

Ihre Aufgabe ist es, die Fahrgäste zu ihren Zielen in ganz Barcelona zu bringen. Dabei müssen sie sich an die Verkehrsregeln halten, ihren Fahrstil an die Gegebenheiten der Straße wie Unfälle oder Staus anpassen und jeden Wunsch ihrer Fahrgäste erfüllen, um gute Bewertungen und großzügige Trinkgelder zu erhalten.

Darüber hinaus müssen sie ihr eigenes Taxiunternehmen aufbauen: sie stellen weitere Fahrer ein, erweitern ihren Fuhrpark und treffen die besten Entscheidungen, damit ihr Unternehmen wächst.

Taxi Life: A City Driving Simuator wird am 07. März 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.