Taxi Life: A City Driving Simulator: So führt man ein Taxiunternehmen

Das vom Simteract-Studio entwickelte und von NACON veröffentlichte neue Spiel Taxi Life: A City Driving Simulator bietet ein in seiner Art einzigartiges Erlebnis, indem es den Spielern ermöglicht, in die Rolle eines Taxifahrers zu schlüpfen, der sein eigenes Unternehmen gründen und zum Erfolg führen möchte.

Den Management-Aspekt könnt ihr im neuen Trailer des Spiels entdecken:

In Taxi Life: A City Driving Simulator könnt ihr mit den Einnahmen aus euren Fahrten euer eigenes Taxiunternehmen gründen und ausbauen. Kauft neue Fahrzeuge, stellt Mitarbeiter entsprechend ihres Profils ein und teilt sie klug auf Fahrzeuge, Bezirke und Arbeitszeiten auf, damit euer Unternehmen floriert.

Außerdem könnt ihr mit den Erfahrungspunkten, die ihr im Laufe des Spiels sammelt, Fähigkeiten freischalten, um sowohl ein besserer Fahrer als auch ein besserer Unternehmer zu werden!

In Taxi Life: A City Driving Simulator ist es eure Aufgabe, eure Fahrgäste zu ihren Zielen in ganz Barcelona zu bringen. Dabei müsst ihr euch an die Verkehrsregeln halten, euren Fahrstil an die Gegebenheiten auf der Straße anpassen, z. B. an Unfälle oder Staus, und auf jeden Wunsch eurer Fahrgäste eingehen, um gute Bewertungen und großzügige Trinkgelder zu erhalten.

Darüber hinaus müsst ihr euer eigenes Taxiunternehmen aufbauen: andere Fahrer einstellen, euren Fuhrpark erweitern und die besten Entscheidungen treffen, damit euer Unternehmen floriert.

Taxi Life: A City Driving Simulator kann bereits vorbestellt werden und wird am 7. März für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.