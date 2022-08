Taxi Life: A City Driving Simulator: Neuer Name, neue Pläne

Taxi Life: Ein Stadtfahrsimulator, der im März 2022 als Urban Venture enthüllt wurde, erhält einen neuen Namen und wird Teil der „Life“-Familie von Nacon. Mit einem hippen neuen Namen und einem neu gestalteten Trailer, der filmische In-Game-Aufnahmen der Stadt Barcelona zeigt, steht Taxi Life von Simteract in den Startlöchern.

Passagiere, setzt euch auf den Rücksitz und bewundert die Aussicht auf Barna in diesem Stadtfahrsimulator:

Taxi Life erscheint 2023 für PC und Konsolen und überspringt die Early-Access-Phase komplett.

Taxi Life: A City Driving Simulator wurde bereits als Early-Access-Titel angekündigt, der noch in diesem Jahr für den PC erscheinen soll. Dank der neu unterzeichneten Partnerschaft mit Nacon, hat Simteract die Entwicklungspläne angepasst, um das Spiel auf PC und Konsolen direkt in der Version 1.0 im Jahr 2023 zu veröffentlichen und das Early-Access-Modell komplett zu überspringen.

In Taxi Life schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Taxifahrers, der in der spanischen Metropole arbeitet. Wie im richtigen Leben passieren Dinge: Staus, schlechtes Wetter, holprige Straßen, ungeduldige Fahrgäste und gelegentlich ein Unfall.

In dieser Fahrsimulation übernehmt ihr die Kontrolle hinter dem Lenkrad, um Aufträge in der Stadt zu erfüllen und Fahrgäste sicher und pünktlich an ihr Ziel zu bringen. Während ihr euer eigenes Taxi-Unternehmen leitet, müsst ihr außerdem eure Bußgelder und Rechnungen bezahlen, euer Auto reparieren und schließlich ein Team von professionellen Fahrern einstellen und verwalten.

Die Umbenennung des Spiels und der Verlagsvertrag könnten zu keinem besseren Zeitpunkt kommen, denn Simteract und Nacon bereiten sich darauf vor, Train Life A Railway Simulator noch in diesem Monat zu veröffentlichen. Die Aufnahme von Taxi Life in Nacons Katalog erweitert die „Life“-Reihe des Verlags, zu der auch Hotel Life, Chef Life und weitere Spiele gehören.

Die „Life“-Reihe lädt Fans von Berufssimulatoren in ein Universum ein, in dem sie verschiedene Berufe ausüben können, die sie gerne erkunden würden, aber in der realen Welt nie eine Chance dazu hatten. Darüber hinaus wollen die Life-Spiele den betriebswirtschaftlichen Aspekt des Berufs darstellen und zeigen, wie man ein Unternehmen durch eine Vereinfachung der realen Welt aufbaut.

David Talmat, Marketingleiter von Nacon, erklärt, dass die Entscheidung für Taxi Life leicht gefallen ist: „Wir wissen, dass die Spieler das Konzept lieben werden, eine tolle Stadt, die es zu erkunden gilt, und das Konzept des Fahrens, aber auch des Managements eines Unternehmens. Das ist genau das, was wir in Life-Spielen liefern wollen.“ „Uns war klar, dass wir ein ehrgeiziges Projekt vor uns hatten und wir haben uns an Nacon gewandt, da wir bei Train Life sehr gut zusammengearbeitet haben. Unser Ziel bei Taxi Life: A City Driving Simulator ist es, die Fähigkeiten unseres talentierten Teams unter Beweis zu stellen und eine Darstellung von Barcelona im Maßstab 1:1 zu bauen, die sich wirklich real anfühlt; eine Chance für die Menschen, ein einzigartiges Stadtfahrsimulationserlebnis zu bekommen“, erklärt Marcin Jaśkiewicz, CEO von Simteract.

Taxi Life erscheint im Jahr 2023 auf Steam und Konsolen.