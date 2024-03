In einem neuen Video zeigen wir euch Gameplay aus Taxi Life: A City Driving Simulator auf der Xbox Series X.

In Taxi Life: A City Driving Simulator müsst ihr eure Fahrgäste an bestimmte Orte in Barcelona fahren und dabei strikt auf die Verkehrsregeln achten. Macht ihr dieses nicht, wird euer Fahrgast sehr ungeduldig und wird im schlimmsten Fall die Fahrt mit euch abbrechen.

Eure Anpassungsfähigkeit am Steuer wird in Barcelona besonders auf die Probe gestellt, denn ihr müsst euch den Gegebenheiten vor Ort anpassen und auf Unfälle und Staus achten. Ebenso ist es wichtig, dass ihr euren Fahrgast stets zufriedenstellt und auf seine Wünsche eingeht.

Während ihr Fahrgast für Fahrgast durch Barcelona fahrt, sammelt ihr wichtige Erfahrungspunkte und generiert natürlich Einnahmen. Mit den Erfahrungspunkten könnt ihr euch dann Fähigkeiten freischalten, die euch zu einem besseren Fahrer und Unternehmer machen.

Denn in Taxi Life: A City Driving Simulator geht es nicht nur darum, Fahrgäste durch die Gegend zufahren, sondern auch darum, ein Taxiunternehmen aufzubauen. Mit dem Geld, welches ihr verdient, könnt ihr dann neue Fahrzeug kaufen und Mitarbeiter einstellen.

Taxi Life: A City Driving Simulator | Mit dem Taxi durch Barcelona

Taxi Life: A City Driving Simulator ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar.

