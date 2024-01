Song of Nunu: A League of Legends Story: Release-Termin für Xbox steht fest

Song of Nunu: A League of Legends Story kommt endlich auch auf die Xbox und das sogar schon sehr bald.

Darauf haben viele gewartet! Bislang fehlte auf der Xbox und der PlayStation jede Spur von Song of Nunu: A League of Legends Story, doch das änderte sich prompt mit einem kurzen, knappen Post auf X/Twitter.

Merkt euch den 31. Januar 2024 vor, denn dann will „Willump“ schon fröhlich durchs Bild und bald bei euch auf der Xbox hüpfen.

In Song of Nunu: A League of Legends Story schlagen sich die beiden Freunde Willump und Nunu durch die frostige Eiswüste von Freljord, wo sie gegen Wölfe und Magie bestehen müssen, um die Geheimnisse dieser Welt zu lüften.

Spieler werden durch die frostigen Weiten von Freljord wandern, klettern und Schlitten fahren und sich dabei Schneestürmen, wilden Wölfen und alter Magie stellen müssen. Durch das Lösen verschiedener Rätsel erkunden sie die Schneelandschaft und enthüllen nach und nach die verborgenen Geheimnisse unter dem Eis. Weitere Details zum Spiel gibt es hier.