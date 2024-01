Song of Nunu: A League of Legends Story: Jetzt für Xbox und PlayStation erhältlich

Publisher Riot Forge und Entwickler Tequila Works veröffentlichen heute Song of Nunu: A League of Legends Story. Das Story-lastige Adventure mit den beliebten League of Legends-Champions Nunu und Wilump ist jetzt für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbos Series erhältlich.

Song of Nunu: A League of Legends Story nimmt Spieler mit auf den ultimativen Roadtrip mit den besten Freunden und beliebten League-Champions Nunu und Willump.

Spieler wandern, klettern und schlittern durch Freljord, ein frostiges Land voller kräftiger Stürme, bösartigen Wölfen und Zauber. Dabei treffen sie auch auf weitere legendäre Champions. Spieler müssen ihr ganzes Können einsetzen, um die die gefrorene Landschaft zu durchqueren und die Geheimnisse aufzudecken, die unter dem Eis verborgen liegen.

Das Spiel ist bereits für Nintendo Switch und PC via Steam, GoG und Epic Games Store verfügbar. Außerdem können Spieler eine physische Collector’s Edition unter merch.riotgames.com erhalten, die ein Willump-Plush, Poro-Plush, Art Book, vier Postkarten, fünf Sammlerpins, ein Sammler-Artprint und ein Campfire Pop-up-Diorama enthält.

Den Launch-Trailer gibt es hier: