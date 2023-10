Song of Nunu: A League of Legends Story: Trailer zeigt Freundschaft der Protagonisten

Ein neuer Trailer zu Song of Nunu: A League of Legends Story verdeutlicht die Freundschaft der beiden Protagonisten Nunu und Willump.

Am 1. November erscheint mit Song of Nunu: A League of Legends Story das dritte League of Legends-Spinoff des Jahres für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC.

Ein neu veröffentlichter Trailer zu Song of Nunu verdeutlicht, dass die beiden Protagonisten Nunu und Willump nicht nur ein gemeinsames Abenteuer, sondern auch eine innige Freundschaft verbindet.

Auch wenn die Suche nach Nunus verschollener Mutter eine ernste Sache ist, bleibt zwischendurch auch etwas Zeit für freundschaftliche Blödeleien wie Rutschpartien oder Schneeballschlachten.