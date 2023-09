Song of Nunu: A League of Legends Story: Kauziger Held Braum vorgestellt

Der kauzige Held Braum klärt euch über die Gefahren auf, die euch auf eurer Reise in Song of Nunu: A League of Legends Story erwarten.

Das nächste Spin-Off aus dem League of Legends Universum wartet schon auf euch! Mit Song of Nunu: A League of Legends Story erhaltet ihr im November 2023 den nächsten Ableger der beliebten Reihe. Damit ihr wisst, was euch auf eurem Abenteuer erwartet, hilft der kauzige Braum etwas auf die Sprünge.

Ihr übernehmt die Rolle von Nunu, der sich auf eine gefährliche Reise durch die Landschaft des Freljords begibt. Auf der Suche nach eurer verloren gegangen Mutter unterstützt euch der Yeti Willump. Eine spannende Geschichte mit herausfordernden Kämpfen und spannenden Rätseln wartet auf euch.

Song of Nunu: A League of Legends Story erscheint am 01. November für Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PC sowie Playstation 4 und 5.