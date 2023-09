Bluey: The Videogame: Videospiel zu Australiens größter Kindersendung

Outright Games, der führende Publisher von familienfreundlicher interaktiver Unterhaltung, hat in Zusammenarbeit mit BBC Studios bekannt gegeben, dass das allererste Bluey-Videospiel am 17. November 2023 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erscheinen wird.

Bluey: The Videogame basiert auf der Emmy- und BAFTA-Award-gekrönten Fernsehserie, die Bluey folgt, einem liebenswerten, unerschöpflichen Blue Heeler-Hund, der mit ihrer Mama, ihrem Papa und ihrer kleinen Schwester Bingo lebt.

Wie jedes Kind in ihrem Alter spielt Bluey am liebsten Spiele. Bluey nutzt ihre grenzenlose Energie, um Spiele zu spielen, die sich auf unvorhersehbare und lustige Weise entfalten und ihre Familie und die ganze Nachbarschaft in ihre Welt des Spaßes einbeziehen. Bluey zeigt die fröhliche Einfachheit, die man in Familien finden kann, indem sie alltägliche Momente in Abenteuer verwandelt.

Taucht in diesem interaktiven Sandkasten-Abenteuer in die Welt von Bluey ein, während ihr als Spieler durch originalgetreu nachgebildete und ikonische Orte navigiert, darunter Blueys Zuhause, das zum ersten Mal vollständig erkundet werden kann. Bis zu vier Spieler können als Bluey, ihre Schwester Bingo, Mama und Papa spielen. Mit Minispielen aus der Serie wie „Keepy Uppy“ und „Magic Xylophone“ könnt ihr eure innere Bluey ausleben und Aktivitäten absolvieren.

Bluey: The Videogame wird am 17. November für PC und Konsolen erscheinen.