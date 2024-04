Ubisoft: Gerücht: Prince of Persia-Ankündigung in dieser Woche

Das Roguelite-Spiel The Rogue Prince of Persia soll laut Gerücht diese Woche noch angekündigt werden.

Angeblich entsteht unter der Führung der Dead Cells-Macher mit The Rogue Prince of Persia ein neues Spiel der Reihe. Das Roguelite soll von franko-belgischen Comics inspiriert worden sein, wie wir in der letzten Woche berichtet hatten.

The Rogue Prince of Persia wird noch in dieser Woche enthüllt. Wie Insider Gaming in einem Update schreibt, erfolgt am 10. April die Ankündigung des Spiels auf der Triple-i Initiative Game Show, die sich Indie-Spielen widmet.

Der Early Access für The Rogue Prince of Persia erfolgt auf Steam am 14. Mai.

Ob die Behauptungen rund um das Spiel zutreffen, erfahren wir im Laufe der Woche vielleicht von Ubisoft selbst.