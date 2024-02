Ubisoft: Jüngste Spiele liegen wohl hinter den Erwartungen

Laut einem Bericht liegen die neusten Veröffentlichungen Prince of Persia: The Lost Crown und Avatar: Frontiers of Pandora hinter den Erwartungen.

Die jüngsten Veröffentlichungen von Ubisoft sollen laut einem Bericht nicht die Erwartungen erfüllt haben.

Das erst vor wenigen Wochen veröffentlichte Prince of Persia: The Lost Crown etwa soll laut Insider Gaming bisher nur von 300.000 Spielern gespielt worden sein. Die Einnahmen werden auf 15 Millionen Dollar geschätzt.

Entwickler Massive hat weiterhin mit Avatar: Frontiers of Pandora seit seinem Release im Dezember bisher 1,9 Millionen Spieler verzeichnet und 133 Millionen Dollar Umsatz erwirtschaftet.

Das ist wenig, wenn man The Division mit 330 Millionen Dollar und The Division 2 mit 264 Millionen Dollar dagegenhält.

Gründe für den geringen Erfolg des Spiels sind dem Bericht nach bei den Verzögerungen zu finden. So sollte es Ende 2022 mit dem Film Avatar: The Way of Water erscheinen. Zudem habe Ubisoft auch nur begrenzt Marketing für das Spiel betrieben.